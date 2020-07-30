В Крыму военного Черноморского флота задержали за "госизмену" в пользу Украины

Алексей Титофф Расследования 10:27, 30.07.2020 Обновлено: 10:50, 30.07.2020

В оккупированном Россией Крыму задержали военного, которого обвинили в шпионаже и якобы работе на украинскую военную разведку.

Задержанный служил на Черноморском флоте РФ в Севастополе, сообщает пресс-служба ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – говорится в сообщении российских спецслужб.

Отмечается, что начато уголовное дело по статье "Государственная измена". В ФСБ не назвали дату задержания, но известно, что "предателя" уже взял под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские силовики провели обыски в домах у крымских татар.

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