В аннексированном Севастополе в пятницу, 22 мая, в разгар пандемии COVID-19 провели церковную службу без соблюдения противоэпидемических норм.

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Служение в честь праздника Святителя Николая провели в Свято-Никольском соборе РПЦ в микрорайоне Камышовой бухты, сообщило издание "Крым.Реалии".

В Севастополе провели богослужение без масок Коллаж

После богослужения верующие и церковнослужители устроили крестный ход вокруг храма. Большинство было без масок и перчаток.

С четырех сторон здания священники читали отрывки из Евангелия и кропили прихожан водой.

Участникам крестного хода также раздали угощение – сок и пряники.

В Севастополе провели богослужение без масок krymr.com

В Севастополе провели богослужение без масок krymr.com

Как писал OBOZREVATEL, в связи с ослаблением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием прихожан в тех областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

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