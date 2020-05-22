В аннексированном Севастополе в пятницу, 22 мая, в разгар пандемии COVID-19 провели церковную службу без соблюдения противоэпидемических норм.
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Служение в честь праздника Святителя Николая провели в Свято-Никольском соборе РПЦ в микрорайоне Камышовой бухты, сообщило издание "Крым.Реалии".
В Севастополе провели богослужение без масок
Коллаж
После богослужения верующие и церковнослужители устроили крестный ход вокруг храма. Большинство было без масок и перчаток.
С четырех сторон здания священники читали отрывки из Евангелия и кропили прихожан водой.
Участникам крестного хода также раздали угощение – сок и пряники.
В Севастополе провели богослужение без масок
krymr.com
В Севастополе провели богослужение без масок
krymr.com
Как писал OBOZREVATEL, в связи с ослаблением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием прихожан в тех областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.
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