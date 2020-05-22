Главная Новости
22 мая • обновлено в 19:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Церковники РПЦ устроили в Крыму карантинный крестный ход без масок и перчаток

1.7т
Читать материал на украинском

В аннексированном Севастополе в пятницу, 22 мая, в разгар пандемии COVID-19 провели церковную службу без соблюдения противоэпидемических норм.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Служение в честь праздника Святителя Николая провели в Свято-Никольском соборе РПЦ в микрорайоне Камышовой бухты, сообщило издание "Крым.Реалии".

В Севастополе провели богослужение без масок

В Севастополе провели богослужение без масок

Коллаж

После богослужения верующие и церковнослужители устроили крестный ход вокруг храма. Большинство было без масок и перчаток.

С четырех сторон здания священники читали отрывки из Евангелия и кропили прихожан водой.

Участникам крестного хода также раздали угощение – сок и пряники.

В Севастополе провели богослужение без масок

В Севастополе провели богослужение без масок

krymr.com

В Севастополе провели богослужение без масок

В Севастополе провели богослужение без масок

krymr.com

Как писал OBOZREVATEL, в связи с ослаблением карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно восстанавливает совместные богослужения с участием прихожан в тех областях, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина Севастополь
Теги
Новости Крыма Крым инфекция вирус фотографии религия РПЦ церковь карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 148.

    Вылечились: 6585. Умерли: 588.

  • В мире заболели более 5,1 млн человек, погибли – 332 тысяч.

  • Половина областей Украины оказались не готовы к ослаблению карантина – Минздрав показал список.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • Ученые выявили новую особенность поражения коронавирусом легких – болезнь нарушает свертываемость крови.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги