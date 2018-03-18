В Крыму устроили "выборы Путина": как они проходят

В воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, все же начались президентские выборы.

По информации российских СМИ, открылись около 1400 избирательных участков, где, как предполагается, проголосуют почти 1,8 миллиона жителей украденного полуострова.

Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

При этом российские власти утверждают, что за ходом незаконных выборов следят "официально аккредитованные наблюдатели", в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра.

При этом местные жители сообщают, что для голосования в Крыму на избирательный участок привозят парней в форме и без.

Одним из первых в Симферополе проголосовал фейковый "глава" полуострова Сергей Аксенов. " Голос принят. Я голосую за будущее нашей страны, за будущее Крыма, за сильную Россию", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", несколько дней назад представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет признавать результаты выборов президента России в оккупированном Крыму.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин выдвинул ультиматум РФ касательно проведения выборов в оккупированном Крыму. На это ему ответили, что процесс пройдет в штатном режиме.