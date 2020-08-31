В Крыму устроили облаву на крымских татар: есть задержанные

Утром 31 августа в Нижнегорском и Советском районах, а также городе Судаке временно аннексированного Крыма российские силовики устроили обыски в домах крымских татар. Среди них активисты и журналисты общественной организации "Крымская солидарность".

Как сообщается на ее странице в Facebook, правоохранители оккупационных властей пришли к месту жительства Айдера Кадырова, Эневера Топчи, Ридвана Умерова и Айдера Аблякимова. Первого в результате увезли в управление ФСБ в Симферополе.

По данным активистов, на момент обыска в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" 34-летнего Айдера Кадырова, в Нижнегорском районе, были его супруга и четверо детей. Младшему ребенку всего 2,5 месяца, его передали бабушке, которая живет рядом с домом на улице.

"Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков", – отметили активисты.

В общественной организации добавили, что в Советском районе на полуострове оккупанты обыскали дом 29-летнего Энвера Топчи, отца двоих несовершеннолетних детей. А в Солнечной долине Судакского района – в доме 30-летнего Айдера Аблякимова. Он тоже отец малолетнего ребенка и работает сотрудником МЧС.

"Возле дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого – сотрудники ОМОНа. Мы следим за дальнейшей ситуацией", – говорится в сообщении.

При этом российские силовики в Крыму публично не комментируют ситуацию.

Скриншот (Facebook Крымская солидарность)

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму 7 июля российские силовики провели обыски в домах у крымских татар. В результате было задержано по меньшей мере шестеро (по версии ФСБ – семеро) человек.