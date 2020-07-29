В Крыму спрашивают, что, черт возьми, происходит в Киеве, – Чийгоз

Крымские татары, проживающие в аннексированном Крыму, не одобряют риторику, которую украинская власть использует в диалоге с российским агрессором.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал народный депутат от партии "Европейская солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. "Когда разговариваешь с ними по телефону, они спрашивают: "Что, черт возьми, у вас там в Киеве происходит?" – рассказал он.

По словам Чийгоза, коренной народ Крыма ожидает, что центральная власть будет демонстрировать неравнодушие к теме возвращения полуострова, что она будет делать обнадеживающие месседжи.

Вместе с тем действия и заявления украинского руководства не вдохновляют людей, заверил заместитель главы Меджлиса.

"Иногда трудно ответить. Только говоришь, что Украина преодолеет внутренние проблемы и мы обязательно будем биться за Крым, мы освободим его", – отметил он.

"Когда ты в руках врага, ты надеешься на то, что твое государство мощное и способно бить его. Но здесь ты видишь, что глава государства говорит "стрелять не надо, провоцировать не надо", а в глазах этого преступника, который держит тебя не один год, он видит какой-то мир и какую-то разумную логику", – сказал Чийгоз.

В контексте договоренности о режиме тишины, который был объявлен на Донбассе с 27 июля, он спросил: "Что значит перемирие? С врагом, который находится на твоей территории, надо договориться, чтобы на некоторое время он прекратил стрелять? Или сказать, что мы не будем отступать ни на шаг и будем настаивать, чтобы ты убрался с нашей земли?"

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский раскрыл планы по возвращению Крыма. Он уточнил, что для этого нужны новые международные площадки, если Россия не хочет обсуждать этот вопрос в рамках минского процесса.