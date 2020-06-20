В Крыму сорван курортный сезон: появились фото пустующих пляжей

Дарья Дурова Расследования 16:56, 20.06.2020

В сети появились новые фото из курортов аннексированного Крыма, на которых поубавилось отдыхающих из-за пандемии коронавируса и российской оккупации.

Снимками 20 июня на своей странице в Twitter поделилась блогер с ником "RoksolanaToday&Крым". На фотографиях показаны пляжи посёлка Гурзуф на южном берегу аннексированного полуострова, а также Массандровский пляж в Ялте.

"Карантины, несезоны, вирусы... Все в одном флаконе", – прокомментировала фото блогер.

Ялта.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Ялта.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Ялта.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Гурзуф.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Гурзуф.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Гурзуф.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Гурзуф.
Twitter / RoksolanaToday&Крым
Скриншот со страницы RoksolanaToday&Крым
Скриншот со страницы RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять санкции против России из-за аннексии Крыма.

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