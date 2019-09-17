В Крыму случилось жуткое ДТП с БТР на "дороге смерти": фото

В оккупированном Россией Крыму под Феодосией произошло крупное ДТП с участием российской военной техники.

Как сообщает издание "Керчь", авария случилась на трассе "Таврида" за поворотом на cело Владиславовка со стороны Керчи.

Установлено, что российский БТР ударил сзади легковой автомобиль, который врезался в военный грузовик. В итоге вся колонна военной техники вынуждена была остановиться, что еще больше затруднило движение по трассе.

Отметим, что на сайте "крымского управления МВД" о ДТП не сообщили.

ДТП в Крыму Керчь

ДТП в Крыму Керчь

ДТП в Крыму Керчь

ДТП в Крыму Керчь

Напомним, что трасса "Таврида" получила мрачную известность из-за большого количества ДТП, в основном – из-за несоблюдения скоростного режима.

Журналист Александр Горный предупреждал, что строящаяся автодорога "Таврида" несет в себе смертельную угрозу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму на новой трассе "Таврида", которая пролегает через весь полуостров, установили ограничение проезда для авто.

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