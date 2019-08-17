В Крыму случайно запустили ракету со 100 кг взрывчатки: все детали ЧП

В оккупированном Крыму военнослужащие морской авиации Черноморского флота России случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД.

Как пишет "Коммерсант", ее боевая часть со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки и восстанавливать ангар.

Теперь от двух военных требуют вернуть 45 млн рублей. Им вменяют нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.

В Крыму случайно запустили тактическую ракету Коммерсант

Как выяснилось, ЧП произошло в в/ч 59882 еще 1 октября 2017 года, но известно о нем стало только сейчас.

Авиационная ракета, имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одну такую же ракету.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США. Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

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