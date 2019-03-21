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В Крыму школьницы отравились неизвестным веществом: одна скончалась

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В Крыму 21 марта две девушки подросткового возраста отравились неизвестными медикаментами. Одна из них находится в реанимации, вторую спасти не удалось.

Трагедия случилась в городе Красноперекопск. Учениц 14 и 15 лет госпитализировали из школы №4, пишут "Крым. Реалии".

"Девочки отравились неизвестными медицинскими препаратами. Одну, к сожалению, не удалось спасти. Состояние другой школьницы оценивается как средней степени тяжести", – пояснили медики.

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Школа №4 в Красноперекопске

Школа №4 в Красноперекопске

"Фотогорода"

Оккупационные власти "министерства образования, науки и молодежи республики" информацию об отравлении школьниц подтвердили, но отказались комментировать.

Как писал OBOZREVATEL, в январе под Киевом во время поездки в школьном автобусе отравились восемь детей. Трое из них оказались в реанимации.

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Место
Украина
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