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16 октября • обновлено в 21:48
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В Крыму рванул грузовик с боеприпасами: оккупанты попытались скрыть. Фото и видео

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Утром, в среду, 16 октября, в селе Вилино в аннексированном Крыму взорвался грузовик КамАЗ.

Об этом сообщили очевидцы в группе "Автопартнёр Крым" в социальной сети Вконтакте, передает "Форпост" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что взрыв прогремел около шести утра и вызвал сильный пожар. Затем прогремели по разным данным еще от 4 до 10 взрывов.

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В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

Форпост

В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

Форпост

При этом, по словам свидетелей, это была военная машина с боеприпасами и на место ЧП в экстренном порядке прибыли бойцы Росгвардии, военные и полиция. Также в сети сообщили, что есть пострадавшие.

"Ехал там два часа назад (около 8 утра). Столб чёрного дыма и открытый огонь перед кольцом со стороны Николаевки, всех разворачивали", – рассказал один из очевидцев.

В результате ЧП был перекрыт проезд со стороны Евпатории в направлении Севастополя.

В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами

Facebook АГП Ялты

В "МЧС" Крыма дали короткий комментарий о случившемся. "По пути загорелся КамАЗ. Наши сотрудники выезжали на происшествие, произвели ликвидацию открытого огня", – сказали в пресс-службе.

Примечательно, что новостные каналы оккупантов о ЧП и вовсе умолчали.

"Боеприпасы сдетонировали. Людям там просто страшно дома рядом. Очевидцы сообщают, что загорелась кабина КАМАЗА, из нее выскочили вооруженные люди в масках, очевидцев заставили удалить фото", – рассказала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В Крыму рванул грузовик с боеприпасами: оккупанты попытались скрыть. Фото и видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля жители оккупированной Евпатории ночью услышали взрыв, грохот которого распространился в разные части города. "Власти" скрывали подробности ЧП

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ГОРИТЕ В АДУ ЕБАНЫЕ ОКУПАНТЫ!!!
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