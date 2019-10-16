В Крыму рванул грузовик с боеприпасами: оккупанты попытались скрыть. Фото и видео

Утром, в среду, 16 октября, в селе Вилино в аннексированном Крыму взорвался грузовик КамАЗ.
Об этом сообщили очевидцы в группе "Автопартнёр Крым" в социальной сети Вконтакте, передает "Форпост" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что взрыв прогремел около шести утра и вызвал сильный пожар. Затем прогремели по разным данным еще от 4 до 10 взрывов.
В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами
Форпост
В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами
Форпост
При этом, по словам свидетелей, это была военная машина с боеприпасами и на место ЧП в экстренном порядке прибыли бойцы Росгвардии, военные и полиция. Также в сети сообщили, что есть пострадавшие.
"Ехал там два часа назад (около 8 утра). Столб чёрного дыма и открытый огонь перед кольцом со стороны Николаевки, всех разворачивали", – рассказал один из очевидцев.
В результате ЧП был перекрыт проезд со стороны Евпатории в направлении Севастополя.
В Крыму взорвался грузовик с боеприпасами
Facebook АГП Ялты
В "МЧС" Крыма дали короткий комментарий о случившемся. "По пути загорелся КамАЗ. Наши сотрудники выезжали на происшествие, произвели ликвидацию открытого огня", – сказали в пресс-службе.
Примечательно, что новостные каналы оккупантов о ЧП и вовсе умолчали.
"Боеприпасы сдетонировали. Людям там просто страшно – дома рядом. Очевидцы сообщают, что загорелась кабина КАМАЗА, из нее выскочили вооруженные люди в масках, очевидцев заставили удалить фото", – рассказала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
Скриншот
Посмотрите видео— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 16, 2019
Камаз армии РФ
Теперь его точно нет возле Вилино
Бахчисарайский р-он
Боеприпасы сдетонировали
Людям там просто страшно-дома рядомhttps://t.co/P3qnCeGH5c pic.twitter.com/IaBHVIT61p
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля жители оккупированной Евпатории ночью услышали взрыв, грохот которого распространился в разные части города. "Власти" скрывали подробности ЧП
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