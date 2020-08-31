В Крыму Россия устроила армейские игры с участием иностранцев: Украина отреагировала

Украина осудила противоправные действия России по организации незаконных военных мероприятий на территориях временно оккупированных Крыма и города Севастополя, в том числе, участие в них представителей Гвинеи и Мозамбика.

Речь идет о проведении "международного конкурса "Глубина", который начался 27 августа в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020". Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.

Так, организацию министерством обороны РФ соответствующего мероприятия на полуострове в МИД назвали очередным свидетельством откровенного пренебрежения страны-агрессора нормами и принципами международного права – Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины.

"Организация упомянутого мероприятия, а также привлечение к участию в нем иностранных представителей, в частности Гвинейской Республики и Республики Мозамбик, является очередной попыткой России легитимизировать на международном уровне свое незаконное присутствие на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Украина осуждает противоправные действия РФ, а также нарушения представителями Гвинеи и Мозамбика норм международного права и законодательства Украины ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иностранцы должны соблюдать действующий порядок въезда на временно оккупированную украинскую территорию и выезда из нее. Иначе, предупредили в МИД, за нарушение им придется понести неизбежную правовую ответственность.

"Россия должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – заключили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали неудачные выстрелы военной техники РФ на Международных армейских играх-2020. В то же время на росТБ пытались "замять" промахи российских военных.