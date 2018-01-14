В Крыму развернули зенитные комплексы С-400: появилось видео

В районе мыса Фиолент в Севастополе оккупанты поставили на боевое дежурство второй дивизион российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".

Первый дивизион был развернут еще в начале 2017 года возле Феодосии, а в ближайшее время на полуостров прибудет и третий.

По словам военного командования России, двух комплексов вполне достаточно для контроля всего воздушного пространства аннексированного Крыма.

Как сообщал "Обозреватель", в Министерстве обороны Украины ответили, что Россия манипулирует информацией о якобы военной угрозе полуострову со стороны Киева.