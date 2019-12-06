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6 декабря • обновлено в 12:20
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В Крыму разбился насмерть турист: фото

1.1т
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В аннексированном Россией Крыму, в районе мыса Капчик, что в поселке Новый Свет (Судак), 5 декабря трагически погиб турист.

Он сорвался со скалы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций подконтрольного РФ "правительства" на полуострове.

"В 12:06 в службу спасения поступила информация, что туристу необходима помощь спасателей. Специалисты приступили к поискам и в течение 20 минут в каменном хаосе у подножия горы обнаружили мужчину без признаков жизни", – сказано в сообщении.

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В Крымских горах турист сорвался со скалы и погиб

В Крымских горах турист сорвался со скалы и погиб

mchs.rk.gov.ru

Отмечается, что в связи с трагедией к работе также были привлечены правоохранители.

По словам главы местного МЧС Сергея Шахова, погибшего эвакуировали морем на лодке. Имя туриста не сообщается, пока проводится расследование.

Погибшего эвакуировали морем на лодке

Погибшего эвакуировали морем на лодке

mchs.rk.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму у побережья Судака затонул прогулочный катер, были спасены 13 человек.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
Теги
Крым туристы смерть Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
скорее всего он осознал все ущербность и не состоятельность крымско-ватной власти и решил бежать с острова аборигенов. но увы....
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