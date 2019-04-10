В Крыму разбился автобус с пассажирами: фото смертельного ДТП

В среду, 10 апреля, в Симферополе (Крым) рейсовый автобус "Богдан" вылетел с трассы, что привело к гибели одного человека.

Еще восемь пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службе МВД Крыма сообщает подконтрольное оккупационным властям информагентство "Крыминформ".

"Сегодня около 17:30 на трассе Керчь – Феодосия рейсовый автобус "Богдан" на 20 мест, совершавший рейс Керчь – Заветное, съехал с трассы в кювет. Предварительная причина ДТП – отказ тормозов. В автобусе, кроме водителя, находилось 8 пассажиров, детей среди них не было. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, один получил тяжелые телесные повреждения, семь человек – повреждения средней степени тяжести", – сказано в сообщении.

crimea-news.com

На место ДТП прибыли аварийные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, как и то, кто выдал техническое заключение для выхода автобуса на маршрут.

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politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта, в поселке Курилово на окраине Москвы (Россия) автобус с украинцами столкнулся с фурой, в результате чего пострадали 4 человека.

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