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11 марта • обновлено в 13:19
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В Крыму прошли массовые задержания крымских татар

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В среду, 11 марта, в оккупированном Россией Крыму в Бахчисарае сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. В результате российские силовики задержали пять человек.

Крымская правозащитница Лутфие Зудиева в Facebook назвала имена задержанных Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов.

По ее информации, всем задержанным инкриминируется статья 205.5 уголовного кодекса РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

ФСБ

ФСБ

Илююстрация

Позже Зудиева добавила, что 66-летнего Мустафаева выпустили из здания местного ФСБ. С ним был его адвокат Эмине Авамилева.

По словам правозащитницы, среди задержанных есть один гражданский журналист инициативы "Крымская солидарность" – Амет Сулейманов. Помимо этого, проведен обыск в доме гражданского журналиста Сейдамета Мустафаева.

Добавим, что представители силовых российских ведомств, которые находились на месте, не комментировали проводимые 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе обыски, а также их причину. На официальных сайтах ФСБ и МВД России также информация отсутствует, пишет "Крым. Реалии".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Айдер Муждабаев рассказал, как Россия стравливала украинцев с крымскими татарами.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
крымские татары Крым
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А Сервера, Принтера и Ксерокса поймали?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Т е р р о р и с т а м не место в российском Крыму!
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