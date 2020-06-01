В Крыму пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой: подозревают убийство

В аннексированном Крыму нашли тело пропавшей 31 мая шестилетней девочки. Уголовное дело расследуют по статье "убийство малолетнего лица".

Как сообщает "Крыминформ" со ссылкой на спасателей, тело ребенка обнаружили водолазы на дне Северо-Крымского канала.

В Крыму нашли тело пропавшей девочки "МЧС" Крыма

"Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде, недалеко от места, где компания распивала спиртное. В настоящее время осматривают следователи-криминалисты", – рассказал источник.

Накануне ребенок вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили девочку без присмотра, в результате она пропала. Позже об исчезновении внучки сообщила в полицию бабушка.

Глава Следственного комитета соседней России Александр Бастрыкин направил на полуостров российских криминалистов для расследования гибели ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине загадочно погиб 13-летний житель столицы. Его тело нашли под завалами кирпича на территории недействующего животного комплекса.

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