В Крыму пропагандисты оконфузились из-за украинских военных: фото

В аннексированном Крыму пропагандистский телеканал попал впросак из-за фотографии офицеров Национальной гвардии Украины.

Как сообщается в Telegram "Крымский канал", оконфузился севастопольский госканал ИКС.

В эфире проанонсировали всероссийский фестиваль духовых оркестров Росгвардии кадром с парада украинских военнослужащих.

Telegram "Крымский канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своем брифинге использовала карту РФ без временно аннексированного украинского Крыма.

Кроме того, она оконфузилась и тем, что границы РФ на ней со странами-членами НАТО обозначены неэстетичным желтым цветом.

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