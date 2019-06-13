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В Крыму пропагандисты оконфузились из-за украинских военных: фото

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В аннексированном Крыму пропагандистский телеканал попал впросак из-за фотографии офицеров Национальной гвардии Украины.

Как сообщается в Telegram "Крымский канал", оконфузился севастопольский госканал ИКС.

В эфире проанонсировали всероссийский фестиваль духовых оркестров Росгвардии кадром с парада украинских военнослужащих.

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В Крыму пропагандисты оконфузились из-за украинских военных: фото

Telegram "Крымский канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своем брифинге использовала карту РФ без временно аннексированного украинского Крыма.

Кроме того, она оконфузилась и тем, что границы РФ на ней со странами-членами НАТО обозначены неэстетичным желтым цветом.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Северг Олег
Северг Олег
Боже ! Какая новость ! Почем она вышла без отметки "Молния"! ?
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a alexeyon
a alexeyon
Северг Олег, вато чучело, читай вато сми.)))
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