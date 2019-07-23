В Крыму произошло кровавое ЧП с туристом: первые подробности

Под Алуштой (аннексированный Крым) катер наехал на плавающего вне положенной зоны отдыхающего: мужчине отрезало голень.

Об этом во вторник, 23 июля, написал Крыминформ со ссылкой на пресс-службу так называемого крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В сообщении говорится, что на расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер "Redlan" под управлением 27-летнего алуштинца наехал на купающегося мужчину.

Катер Крыминформ

Так, пострадавшего извлекли из воды и направили в ближайшую больницу, где медики уведомили о травматической ампутации голени левой ноги, добавило издание.

Отмечается, что на данном участке побережья установлена разрешенная для купания зона на расстоянии до 35 метров от берега.

"Отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для двигавшегося на большой скорости капитана катера. Кроме того, пострадавший не обозначил себя, как принято в подобных случаях, ярким буйком", – прокомментировала пресс-служба.

Собранные сотрудниками так называемого линейного управления материалы переданы в следственный орган, добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области женщина утонула на глазах у своего ребенка. ЧП произошло в трех метрах от берега, ее сын в это время сидел на пляже.

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