В Крыму на "выборах Путина" дают медали

В аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на выборах президента России, выдают памятные медали.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдум", который прошел в Севастополе 16 марта 2014, передает "Крим.Реалии".

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.