УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

В Крыму на "выборах Путина" дают медали

4.8тЧитать новость на украинском

В аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на выборах президента России, выдают памятные медали.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдум", который прошел в Севастополе 16 марта 2014, передает "Крим.Реалии".

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан всех национальностей бойкотировать выборы президента России.

Новости
Не в Крыму: Путин проголосовал на выборах в России

Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаВыборы в России
Поделиться в Facebook

Наши блоги