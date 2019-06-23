В Крыму придумали, как уничтожить захваченную украинскую подлодку

В оккупированном Россией Крыму предложили отдать украинскую подводную лодку "Запорожье" в музей.

Создать из захваченной в 2014 году подлодки экспонат предложили в Севастопольском Военно-историческом музее фортификационных сооружений, передает ТАСС.

"Я и мои сотрудники – офицеры, мы служили на подводных лодках... Сейчас эта лодка не может быть использована по прямому назначению, не может выходить в море. А мы хотим рассказать про ее боевой путь", – заявил руководитель музея Юрий Тарарий.

Подлодка "Запорожье" Украинский милитаристский портал

Чтобы уничтожить этот и другие корабли оккупанты даже объявили тендер по утилизации.

Подлодка "Запорожье" Украинский милитаристский портал

Как писал OBOZREVATEL, порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые после аннексии остались в Крыму, находятся в ужасном состоянии.

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