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В Крыму придумали, как уничтожить захваченную украинскую подлодку

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В оккупированном Россией Крыму предложили отдать украинскую подводную лодку "Запорожье" в музей.

Создать из захваченной в 2014 году подлодки экспонат предложили в Севастопольском Военно-историческом музее фортификационных сооружений, передает ТАСС.

"Я и мои сотрудники – офицеры, мы служили на подводных лодках... Сейчас эта лодка не может быть использована по прямому назначению, не может выходить в море. А мы хотим рассказать про ее боевой путь", – заявил руководитель музея Юрий Тарарий.

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Подлодка "Запорожье"

Подлодка "Запорожье"

Украинский милитаристский портал

Чтобы уничтожить этот и другие корабли оккупанты даже объявили тендер по утилизации.

Подлодка "Запорожье"

Подлодка "Запорожье"

Украинский милитаристский портал

Как писал OBOZREVATEL, порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, которые после аннексии остались в Крыму, находятся в ужасном состоянии.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, а почему вы не хотите свой хлам забрать из Севастополя?
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К Денис
К Денис
На сколько помню, флот отдавали, но кто то не взял, сказав не нужно
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а автор заголовков вообще читает статьи?
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