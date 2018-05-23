"Не просто репрессии": в МИД отреагировали на похищение делегата Курултая в Крыму

Сотрудники ФСБ 23 мая схватили делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза и отвезли в неизвестном направлении в районе села Пионерское в Симферопольском районе оккупированного Крыма.

"Русские каратели на автомашине "Фольксваген", оснащенном мигалками и звуковыми устройствами, вынудили остановиться автомашину, за рулем которого находился делегат Курултая крымскотатарского народа Асан Эгиз. Убедившись, что задержанным является именно Эгиз, русские каратели вывезли его на своей машине в неизвестном направлении", – написал на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, на место инцидента приехал брат Асана Абдураман Эгиз. Машины делегата Курултая там уже не было.

"Абдураман Эгиз в поисках насильно задержанного и вывезенного брата направляется в Управление ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму", – подчеркнул Чубаров.

Позже он уточнил, что Эгиза жестоко избили.

"Асана Эгиза срочно везут в Симферпольскую городскую больницу №6. Асан сильно избит. Чуть позже ожидаем пояснений случившемуся от адвоката Айдера Азаматова", – написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что МИД выразило протест Российской Федерации из-за похищения Эгиза.

"Гибридная депортация в действии. Выражаем протест в связи с похищением оккупантом делегата Курултая А.Эгиза. Затронем в Международном суде ООН", - отметила она в Twitter.

Кроме того, она заявила УНИАН, что оккупанты пытаются запугать крымских татар в аннексированном Крыму. В связи с этим украинские дипломаты выразили протест.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России в связи с задержанием, избиением и вывозом в неизвестном направлении делегата Курултая крымскотатарского народа и брата члена Меджлиса крымскотатарского народа Абдурамана Эгиза Асана Эгиза. Это уже не просто репрессии, это уже фактическая гибридная депортация крымскотатарского населения оккупантом", - отметила Беца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубаров рассказал о репрессиях и дискредитации Меджлиса перед международным сообществом в Крыму.