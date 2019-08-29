В Крыму оккупанты залили улицы химической отравой. Фото

В аннексированном Россией Крыму в Севастополе оккупанты применили неизвестное химическое вещество.

Пользователь Twitter "КРЫМский бандеровец" отмечает, что химию применили для обработки деревьев на улице Геловани.

"Крым. В Севастополе оккупанты обрабатывают деревья какой-то химией. Стоит ужасная вонь и шум. Интересно, насколько это безопасно для людей?" – говорится в сообщении.

Оккупированный Севастополь Twitter

Оккупированный Севастополь Twitter

Добавим, что крымчане начали бить тревогу из-за того, что в центре Севастополя намечается массовая вырубка деревьев. Местные жители рассказали, что на деревьях были замечены белые горизонтальные метки – так помечают деревья, предназначенные к срубу.

Жители Севастополя начали сбор подписей против уничтожения абсолютно здоровых деревьев. Однако городские власти уверили, что под снос попадут только сухие деревья. Но на опубликованных фото видно, что под сруб помечены здоровые зеленые насаждения.

Севастополь, Крым Соцсети

Севастополь, Крым Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за обильных дождей во временно оккупированном Севастополе город буквально утонул.

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