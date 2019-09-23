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23 сентября • обновлено в 08:38
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В Крыму оккупанты задумали новую мегастройку: что известно

3.6т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму задумали построить универсальный десантный корабль – вертолетоносец.

Строительство намерены начать на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Об этом ТАСС сообщила "замминистра промышленной политики Крыма" Елена Элекчян.

"В настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и размещения на производственных мощностях судостроительного завода "Залив" проекта универсального десантного корабля", – отметила чиновник в оккупации.

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Сообщается, что построить и сдать заказчику головной УДК планируется в рамках ГПВ-2027 (госпрограммы вооружений), а серийный – до начала 2030-х годов.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 – у американских типа Wasp), а также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты. УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозят бронетехнику.

Завод "Залив"

Завод "Залив"

Wikimapia

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия осиливает "мегапроекты" исключительно в своих столицах, а сколь-нибудь крупные стройки в других городах проваливаются. Причина одна – все деньги ушли на Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым строительство
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А Украине ничего строить не надо ,им амеры ещё катера подгонят. )
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70rus xxx
70rus xxx
Не статья,а каша.Так,если все деньги идут в Крым,почему проект в Крыму провалится должен?Пожалуйста,обоснуйте.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
НЕ УСПЕЮТ! ДО ВОЗВРАТА КРЫМА В УКРАИНУ ОСТАЛОСЬ 2-3 ГОДА!!! СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ КРЫМА И ДОНБАССА!!!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
В СОРТИРАХ ВЫЛИЗЫВАЮ СРАНУЮ РУСНЮ, таблеточки прими, да с Русланчиком Кожедубом перепихнись, отпустит сразу.
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