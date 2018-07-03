В Крыму оккупанты распродали санатории Украины

В Крыму российско-оккупационная власть продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

Данные санатории Ялты находились в государственной собственности Украины. Оккупанты пояснили их продажу тем, что "высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций".

Сообщается, что победителем в аукционах стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко выступил с мощным посланием к оккупантам.