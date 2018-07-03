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МирСпорт

В Крыму оккупанты распродали санатории Украины

1.6тЧитать новость на украинском

В Крыму российско-оккупационная власть продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы "российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

Данные санатории Ялты находились в государственной собственности Украины. Оккупанты пояснили их продажу тем, что "высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций".

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Сообщается, что победителем в аукционах стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко выступил с мощным посланием к оккупантам.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЯлта
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлоротые. так что получается, КРЫМ не украина? что ж вы людей дурите.
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Петров Игорь
Петров Игорь
Было ваше, стало наше. Украина точно так же у России в 1991 году эти санатории отжала. Сама же она их не строила.
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Мила Людмила
Мила Людмила
Петров Игорь, а кто строил? хамье рашисткое вы...привыкли жить на награбленноеЮ потомство шариковых
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