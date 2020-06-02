В Крыму оккупанты придумали медаль за мир между "братскими народами"

В оккупированном Россией Крыму придумали медаль "Переяславська рада" – за вклад в развитие "дружеских отношений украинского и российского народов".

Награду учредили создатели журнала "Крим сьогодні", издания которое публикуется на украинском языке, передает РИА Новости.

"Мы решили на совете общины учредить медаль "Переяславська рада". Очень символично получилось. Медалью мы будем поощрять людей, которые много вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами ", – рассказала глава так называемой украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В Крыму придумали медаль "Переяславська рада" РИА Новости

Первую такую медаль вручат "главе" Крыма Сергею Аксенову. Также первый тираж в 700 экземпляров отправят в школы, библиотеки и научные учреждения.

Кроме того, часть тиража оккупанты хотят отправить на материковую Украину, "чтобы люди не верили мифам и легендам, которые рассказываются про Крым".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось фото российских курсантов с медалями за оккупацию Крыма, вероятно, Донбасса и вторжение в Сирию.

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