В Крыму оккупантов "русской весны" вывели блокировать трассы из-за коронавируса

Блокировать дороги временно оккупированного Севастополя из-за эпидемии коронавируса вывели террористов "русской весны", которые принимали участие в аннексии Крыма в марте 2014 года.

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Соответствующим видео пропагандистов поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы подключили к этой работе активных участников "русской весны", которые дежурили на блокпостах весной 2014 года", – подписали кадры с захватчиками рупоры Кремля.

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса Скриншот видео

На них видно, как боевики в военной форме и медицинских масках прямо на дороге рассказывают людям о карантинных мерах на временно оккупированном украинском полуострове.

Защитник Украины, распространивший видео среди украинских пользователей, удивился такой инициативе российских захватчиков и потроллил их.

"Оккупированный Севастополь блокировали с помощью "ветеранов" алкообороны 2014 года. Отличный ход, не жалко!" – сиронизировал он, намекая на высокий риск заражения оккупантов коронавирусом.

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тем временем в оккупированной Евпатории готовят к работе обсерватор для людей с коронавирусом или подозрением на него. Однако медиков на этом объекте не будут отпускать за пределы его территории и домой.

А в Бахчисарайском районе временно оккупированного Россией Крыма также устроили массовые милитаристские мероприятия для детей, несмотря на разгар пандемии коронавируса.

Также множество детей оккупанты свезли в лагерь "Артек", проигнорировав все ограничительные меры.

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