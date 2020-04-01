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1 апреля • обновлено в 05:09
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В Крыму оккупантов "русской весны" вывели блокировать трассы из-за коронавируса

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Блокировать дороги временно оккупированного Севастополя из-за эпидемии коронавируса вывели террористов "русской весны", которые принимали участие в аннексии Крыма в марте 2014 года.

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Соответствующим видео пропагандистов поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы подключили к этой работе активных участников "русской весны", которые дежурили на блокпостах весной 2014 года", – подписали кадры с захватчиками рупоры Кремля.

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса

Скриншот видео

На них видно, как боевики в военной форме и медицинских масках прямо на дороге рассказывают людям о карантинных мерах на временно оккупированном украинском полуострове.

Защитник Украины, распространивший видео среди украинских пользователей, удивился такой инициативе российских захватчиков и потроллил их.

"Оккупированный Севастополь блокировали с помощью "ветеранов" алкообороны 2014 года. Отличный ход, не жалко!" – сиронизировал он, намекая на высокий риск заражения оккупантов коронавирусом.

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса

Оккупантов Крыма вывели блокировать трассы из-за коронавируса

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Севастополь
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Штефан как всегда - глyп и жaлoк. И вы лучше слeдите, как у вас с эпидeмиeй бopются.
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