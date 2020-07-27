В Крыму назвали причину смерти 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

Карина Бондаренко Расследования 07:55, 27.07.2020 Обновлено: 08:00, 27.07.2020

Причиной смерти трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым 26 июля в сливной яме возле дома, стало утопление.

Об этом сообщили оккупационные "власти" полуострова на странице "МВД Республики Крым" в Facebook.

"Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проверка, обстоятельства смерти мальчика устанавливаются.

Названа причина смерти Мусы
Facebook "МВД Республики Крым"

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