В Крыму назревает новая экологическая катастрофа: кто виноват

Севастопольскую бухту загрязняют корабли флота Российской Федерации, сточные воды и речка Черная.

За год туда сбрасывается такое количество отходов, которое по объему сопоставимо с объемом самой бухты. А с течением времени, это может привести к экологической катастрофе. Об этом говорится в исследовании ведущего инженер-исследователя Морского гидрофизического института РАН Сергея Свищева, передает "Радио Свобода".

"В нашу бухту скидываются промышленно-бытовые, коммунальные, ливневые и даже аварийные сбросы. Их количество за год сопоставимо с объемом всей бухты. На территории Севастопольской бухты располагается свыше 30 источников этих стоков. Причем большая часть из них сосредоточена в бухте Южная", – заявил Свищев.

Специалисты Росприроднадзора изучили пробы воды рядом с городским пляжем "Хрустальный", набережной и дельфинарием. Результаты взятых проб показали пятикратное превышение концентрации некоторых веществ.

Отмечается, что из-за тесного взаимодействия с городской средой Севастополя бухта характеризуется сложной экологической обстановкой.

В 2009 году кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела морской санитарной гидробиологии Института биологии Южных морей Сергей Алемов заявил, что в Южной бухте можно добывать нефть. Она оседала на дне в течение более 100 лет.

Во время штормов нефть может подниматься на поверхность и приводить к повторному загрязнению.

Кроме того, в бухте стоят корабли Черноморского флота России. Они сбрасывают не только нефтепродукты, но и льяльные воды, а также мусор. Кроме того, они не выполняют требования Международной Конвенции по предотвращению загрязнения моря с судов и не имеют замкнутых систем сбора фекальных вод для последующей сдачи их на береговые сооружения.

Российский корабль в Севастопольской бухте Радио Свобода

Также, анализ многолетней динамики экологического статуса Севастопольской бухты позволяет отнести нефтяное загрязнение к одному из основных факторов, определяющих ее современное состояние.

В 2005 году ученые Морского гидрофизического института НАН Украины опубликовали исследование по тяжелым металлам. Как выяснилось, размещение большинства выпусков сточных вод и судоремонтных площадей в бухте Южной и в центральной части Северной стороны привело к формированию устойчивой протяженной зоны повышенного содержания тяжелых металлов. Это может привести к экологическому бедствию. К таким же последствиям могут привести планы российских властей по строительству тоннеля через бухту.

Кроме того, постоянным источником загрязнения вод являются сточные воды, поступающие по канализационным сетям Севгорводоканала. В Севастопольской бухте имеется более 30 выпусков сточных вод, ливневой канализации и аварийных выпусков, из них около 20 постоянно действующих. Ежегодно в бухту сбрасывалось более 2 млн кубических метров неочищенных сточных вод.

Севморзавод в Севастопольской бухте Радио Свобода

Еще в бухту впадает река Черная, в стоке которой максимальные концентрации биогенных элементов выше, чем в морской воде: аммония – в 5-7 раз, нитритов – в 1,5-2 раза, нитратов – в 1,6 раза, фосфатов – в 7-9 раз. Ежегодно с речными водами в бухту поступает не менее 1000 тонн взвешенного вещества, 52 тонн минерального азота и 6 тонн фосфора.

Также, в дальней оконечности Севастопольской бухты находится порт Инкерман, в котором грузят металлолом и здесь же рядом пилят на металл старые суда.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что затопление в "ДНР" енакиевской шахты "Юнком", в которой проводились ядерные испытания, приведет к экологической катастрофе.