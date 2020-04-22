В Крыму нашли мертвым топ-чиновника из Москвы
В оккупированном Россией Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле Ошарина следов насильственной смерти не найдено.
Напомним, последний раз 47-летнего чиновника видели в Ялте 30 марта. Отмечается, что Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, РФ. Оттуда 25 марта таксист отвез его в Ялту, где он и пропал. Родные хватились его только 18 апреля и позвонили в полицию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли мертвым вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который находился под домашним арестом.