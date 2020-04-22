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22 апреля • обновлено в 15:09
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В Крыму нашли мертвым топ-чиновника из Москвы

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В оккупированном Россией Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти", – говорится в сообщении.

Напомним, последний раз 47-летнего чиновника видели в Ялте 30 марта. Отмечается, что Ошарин уехал по делам в Краснодарский край, РФ. Оттуда 25 марта таксист отвез его в Ялту, где он и пропал. Родные хватились его только 18 апреля и позвонили в полицию.

Леонид Ошарин

Леонид Ошарин

Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли мертвым вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, который находился под домашним арестом.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
Новости России
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