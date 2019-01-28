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В Крыму надругались над ''зеленым человечком'': оккупанты в ярости

5.1тЧитать материал на украинском

В центре аннексированного Симферополя облили красной краской памятник "зеленым человечкам", установленный оккупантами.

Об этом сообщила "пресс-служба МВД по республике Крым". Сотрудники "полиции" уже задержали мужчину, который это сделал. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Оккупанты утверждают, что он был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме.

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Отлитый из бронзы памятник появился в Симферополе в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота.

В Крыму надругались над ''зеленым человечком'': оккупанты в ярости

crimeapress.info

В Крыму надругались над ''зеленым человечком'': оккупанты в ярости

crimeapress.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский журналист Александр Дремлюгин заявил, что за пять лет аннексии Симферополь превратился в "помойную яму" и сравнил жителей города со свиньями.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вот смотрю на фотки к новости и вижу: на фоне одна большая помойка, горы мусора, света и электричества нет, воду в цистернах не подвезли, правоохранительные органы не ловят нарушителей, на фонаре повешен крымский татарин, улица забита одиночным пикетом, толпа требует возвращение в нэньку, демонтаж Крымского моста и открытия украинского военкомата на территории полуострова.
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4
1
минин евген
минин евген
это тот самый памятник знаменитому котоёбу?
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1
1
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Зеленые обезьянки,все будут в красном,но не краске,и не памятники.
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