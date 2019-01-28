В Крыму надругались над ''зеленым человечком'': оккупанты в ярости

В центре аннексированного Симферополя облили красной краской памятник "зеленым человечкам", установленный оккупантами.

Об этом сообщила "пресс-служба МВД по республике Крым". Сотрудники "полиции" уже задержали мужчину, который это сделал. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Оккупанты утверждают, что он был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме.

Отлитый из бронзы памятник появился в Симферополе в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота.

crimeapress.info

crimeapress.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крымский журналист Александр Дремлюгин заявил, что за пять лет аннексии Симферополь превратился в "помойную яму" и сравнил жителей города со свиньями.

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