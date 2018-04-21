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В Крыму надругались над аллеей памяти жертв трагедии в Кемерово

1.6тЧитать новость на украинском

В оккупированном Севастополе неизвестные украли 8 саженцев, которые были посажены в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Инцидент произошел в ночь на 20 апреля на аллее около Гагаринской администрации, передает местное издание "Примечания".

31 марта у здания муниципалитета возле памятника Тарасу Шевченко севастопольцы посадили 64 туи – по одному дереву в память о каждом погибшем в трагедии в Кемерово.

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Как заявил "глава" Гагаринской районной администрации Юрий Иванченко, все украденные деревья находились "под охраной государства", на преступника будет заведено уголовное дело.

Отмечается, что каждый саженец стоит три тысячи рублей.

"Если продать все украденные деревья, то можно заработать приличную сумму - 24 тысячи рублей", - сказано в сообщении.

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В свою очередь новость вызвала насмешки в социальных сетях. Комментаторы принялись шутить по поводу того, что местные "власти" назвали происшествие "провокацией".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появились новые жуткие фото из оккупированного Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаПожар в ТРЦ Кемерово
Место
УкраинаСевастополь
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