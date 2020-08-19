В Крыму на заводе произошел выброс токсичного вещества

В Армянске на севере оккупированного Россией Крыма на заводе “Крымский титан” 19 августа произошел выброс сернистого ангидрида.

Об этом сообщили на странице администрации города во “Вконтакте”. Чиновники заверили, что концентрация загрязняющего вещества не опасна для здоровья людей.

Как сообщил провластный телеканал "Крым 24", директор филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске Эдуард Курмачев отрицает аварию на предприятии. По его словам, было "незначительное облако".

"Вчера, 18 августа, начали процедуру запуска одного из цехов. Он был в режиме разогрева и переходил на другую стадию. В режиме технологического перехода образовалось незначительное облако, которое рассеялось в течение 10 минут. Оно никакого вреда экологии не несло. Это произошло потому, что цех был после ремонта – холодный, сырой", – пояснил Курмачев.

По его словам, "Крымский титан" находился на ремонте в течение трех месяцев и не работал, в настоящее время процесс запуска производства только начался.

"Никаких техногенных аварий, взрывов, хлопков и разливов не могло произойти, серной кислоты на заводе нет в наличии", – добавил он.

В то же время жители Армянска в соцсетях пишут, что в городе очень сильно чувствовался неприятный запах. Некоторые ощутили ухудшение самочувствия и жжение во рту.

Также горожане предположили, что на заводе произошла авария.

Власти Армянска заверили, что угрозы для здоровья людей нет (Вконтакте)

Жители города жаловались на плохое самочувствие (Вконтакте)

В городе поползли слухи о выбросе кислоты (Вконтакте)

Горожане активно обсуждали случившееся на заводе (Вконтакте)

Сернистый ангидрид представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Он может привести к заболеваниям дыхательных путей и слизистых оболочек человека. При попадании этого соединения на кожу могут возникнуть раздражения. На производстве, где выделения сернистого газа неизбежно, проводится строгий контроль содержания диоксида в воздухе, и устанавливаются нормы его допустимого значения для безопасной работы людей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экологическая обстановка в районе завода "Крымский титан" ухудшается из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран.

В августе 2019 года во временно оккупированном Армянске люди стали жаловаться на ухудшение самочувствия из-за вредных выбросов кислотонакопителя завода "Крымский титан".