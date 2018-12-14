В Крыму на детей рухнул потолок в школе: шокирующее видео

В оккупированном Россией Севастополе (Крым) в школе №3 обрушился потолок в коридоре во время перемены.

Инцидент произошел 13 декабря в 12:20. Ученица хотела снять на видео последствия утренней непогоды - с потолка капала вода. Через несколько секунд после начала съемки кусок потолка рухнул прямо на учащихся, сообщает местный сайт "Примечание".

При этом администрация решила не сообщать о случившемся родителям, учителя попросили детей удалить все фото- и видеоматериалы (чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца).

"Потолок протек и пошел трещинами также в одном из кабинетов, родители опасаются новых обвалов", - говорится в сообщении.

Как сообщили родители, после случившегося место падения потолка оградили несколькими лавочками, по которым прыгали первоклассники.

"Их посадили на уроки, учитель географии пришла и сказала - "Дети, удалите все видео и фото", - рассказывают родители. - Она даже призналась ученикам, что снятое "не должно попасть в ненужные органы".

По словам мамы снявшей видео ученицы, девочка неоднократно рассказывала родителям о том, что потолок "выглядит плохо". Пошел трещинами он не только в школьном коридоре, но и в нескольких кабинетах.

Директор школы Анжела Евгущенко заверила, что новых обрушений не будет. По ее словам, потолок набух от дождевой воды, попавшей под крышу во время шторма, крыша школы давно нуждается в ремонте.

Сейчас, по ее словам, школа занимается в две смены: младшие классы утром, старшие классы после обеда. "Будет ремонт, департамент помогает, все будет хорошо", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из школы в аннексированном Севастополе эвакуировали всех детей из-за странной находки.