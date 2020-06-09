В Крыму мужчину осудили на 10 лет за "шпионаж в пользу Украины"

В аннексированном Севастополе местного жителя приговорили к десяти годам лишения свободы якобы за "шпионаж в пользу Украины".

Утверждается, что мужчина собирал сведения о месте дислокации воинских частей и передавал их "представителям иностранной разведки". Уголовное дело было рассмотрено в закрытом режиме, сообщается на сайте суда.

"Приговором Севастопольского городского суда уроженец Севастополя признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в заметке.

Жителя Севастополя приговорили к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Входе рассмотрения уголовного дела было установлено, что севастополец 1970 года рождения "собирал и передавал представителю иностранного государства" данные о месте дислокации воинских частей и их действительных наименованиях. Помимо этого, он раскрыл "штатную численность и наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры".

Подчеркивается, что деятельность шпиона удалось пресечь сотрудникам ФСБ. А уголовное дело рассматривалось судом в закрытом режиме, так как в его материалах "содержались сведения, составляющие государственную тайну".

Со своей стороны ТАСС со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что осужденный житель Севастополя "передавал сведения о российской армии сотрудникам украинской разведки".

Жителя Севастополя приговорили к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму якобы задержали украинскую разведгруппу, в состав которой входила российская военнослужащая, которая была завербована.

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