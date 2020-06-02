В Крыму мужчина признался в убийстве 6-летней дочки друга: ребенка перед смертью насиловали

В убийстве и изнасиловании шестилетней девочки в Крыму, тело которой нашли на дне Северо-Крымского канала, сознался друг ее отца.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России во временно оккупированном Крыму, 39-летний житель поселка Ленино сам пришел с повинной к правоохранителям. После этого его задержали.

В убийстве девочки в Крыму сознался друг ее отца Сайт Следкома РФ

"Установлено, что днем 31 мая отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После чего по пути следования близкий друг семьи совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду", – говорится в сообщении.

В СК РФ отметили, что эти обстоятельства уже подтверждены проведенной медицинской экспертизой, а также другими доказательствами, полученными в результате комплекса следственно-оперативных мероприятий.

Ребенка нашли на дне Северо-Крымского канала Сайт Следкома РФ

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 мая ребенок вместе со своим отцом и его другом отправились на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили девочку без присмотра, в результате она пропала. Об исчезновении внучки в полицию сообщила бабушка.

31 мая тело ребенка было обнаружено в Северо-Крымском канале в ходе следственно-разыскных мероприятий.

Напомним, 1 июня во временно оккупированной Горловке убили и изнасиловали девушку. В совершении преступления подозревается террорист "ДНР".

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