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29 ноября • обновлено в 10:59
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"Путинюгенд дает присягу": оккупанты устроили циничный детский праздник в Крыму. Видеофакт

2.5т
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В Севастополе в аннексированном Крыму в среду, 27 ноября, оккупанты устроили празднование 314-й годовщины морской пехоты России.

На мероприятиях не обошлось без детей, которые, в частности, давали присягу перед военными, передает офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Путинюгенд дает присягу оккупантам. Мировые правозащитные детские организации продолжают молчать. Агрессивная пропаганда продолжает делать свое злое дело", – написал Штефан.

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Годовщина морской пехоты в Крыму

Годовщина морской пехоты в Крыму

Скрин видео

Отметим, оккупанты также организовали военный марш с боевой техникой и показательными выступлениями морских пехотинцев.

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь)

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь)

vesti-sevastopol.ru

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь)

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь)

vesti-sevastopol.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

  • Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны сохраняться до освобождения всех оккупированных территорий, а также украинских политзаключенных.

  • Начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Севастополь
Теги
Новости Крыма видео дети
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Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Разведчик использует фото сделанные оккупационными СМИ. Может он получает их из ФСБ
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
То ли дело на Украине! С младых ногтей хрюканят учат ГОРДО мыть польские унитазы.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Комментарии на этом сайте-пища для СБУ.Ни одно украинское интернет издание не пользуется в россии такой бешеной популярностью.Нужно Обозревателю сделать комментарии платными.Хотб подзаработали на российских фантастах.С поганой овцы, хоть шерсти клок.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Лазарева Ирина, жадность помноженная на глупость - вот черты подлинного украинства.
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