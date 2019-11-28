"Путинюгенд дает присягу": оккупанты устроили циничный детский праздник в Крыму. Видеофакт

В Севастополе в аннексированном Крыму в среду, 27 ноября, оккупанты устроили празднование 314-й годовщины морской пехоты России.

На мероприятиях не обошлось без детей, которые, в частности, давали присягу перед военными, передает офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Путинюгенд дает присягу оккупантам. Мировые правозащитные детские организации продолжают молчать. Агрессивная пропаганда продолжает делать свое злое дело", – написал Штефан.

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Годовщина морской пехоты в Крыму Скрин видео

Отметим, оккупанты также организовали военный марш с боевой техникой и показательными выступлениями морских пехотинцев.

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь) vesti-sevastopol.ru

Праздник оккупантов на территории отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота РФ (Севастополь) vesti-sevastopol.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно:

Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны сохраняться до освобождения всех оккупированных территорий, а также украинских политзаключенных.

Начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

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