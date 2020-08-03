В Крыму детям устроили "совковый" День ВДВ. Фото

Виктория Довгань Расследования 23:14, 3.08.2020 Обновлено: 23:14, 3.08.2020

Российские оккупанты в Крыму 2 августа устроили пропагандистскую акцию ко Дню ВДВ РФ. К ней они приобщили детей школьного возраста.

Фото милитаристского шествия обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан. На них видно, как дети, одетые в военную форму, идут под флагом страны-агрессора и позируют с оккупантами.

Маленьких крымчан нарядили в форму страны-агрессора
Telegram-канал Анатолия Штефана
Дети позировали с оккупантами украинского полуострова
Telegram-канал Анатолия Штефана

"Оккупированная Ялта. 2 августа. Российские захватчики продолжают свои подлые действия по отношению к молодежи", – возмутился защитник Украины.

В Крыму продолжается милитаризация молодежи
Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали фото с доказательствами милитаризации воспитания детей в Крыму в одном из военно-патриотических клубов при школе. На них дети запечатлены в военной амуниции, с муляжами винтовок и гранатометов.

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