В Крыму детей стягивают на "шабаш" в честь аннексии полуострова: родители возмущены

В то время, как из-за эпидемии коронавируса во многих странах отменяют массовые мероприятия и вводят карантины, в оккупированном Россией Крыму власти готовятся к празднованию шестой годовщины аннексии полуострова и насильно привлекают к этому детей.

Так, 18 марта в Феодосии запланировано массовое мероприятие, в котором примут участие ученики местных школ. Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на слова местного жителя.

"Жена вчера пришла с педсовета и рассказала, что от ее школы восьмиклассники будут участвовать в праздновании "вхождения Крыма в состав России" в одежде белого цвета. Другие школы должны будут представлять красный и синий цвета. Все выстроятся в цвет флага РФ", – отметил мужчина.

В Крыму детей привлекают к массовым мероприятиям для празднования годовщины аннексии

При этом он возмутился тем, что "коронавирус для оккупантов – ничто", а флаг превыше всего. А жена подчеркнула, что все не так и участие в таких мероприятиях – "дело добровольное".

"Ну при все добровольности, вам об этом объявили: не будет добровольцев, то вы будете принуждать", – высказался мужчина в разговоре с супругой.

А изданию отметил, что в других крымских школах пока такой информации не распространяли, однако ситуация может измениться в ближайшие дни.

"Сегодня в классе у дочки родительское собрание, наверное, там и будут говорить", – допустил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка из Луганска Анна Восточная считает, что намного страшнее, нежели слухи о распространении коронавируса COVID-19 на оккупированных территориях Донбасса, может быть состояние медицины в псевдореспубликах.

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