В Крыму детей нарядили в военную форму и согнали в блиндаж в честь 22 июня. Фото
Оккупанты устроили пропагандистскую акцию в Крыму (источник: Facebook Анатолия Штефана)
Во временно оккупированном Россией Крыму устроили очередную пропагандистскую акцию с привлечением детей в честь 79-й годовщины со дня начала немецко-советской войны.
В частности, школьников согнали на тематический концерт в импровизированном "блиндаже" с соответствующим антуражем и одели в военную форму современных российских оккупантов и военизированной детской организации "Юнармия". Соответствующие фотографии обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Оккупированный Севастополь. Дети "наслаждаются" итогами похода на "референдум" своих родителей", – возмутился защитник.
Пропагандистская акция с детьми в Крыму к 22 июня Facebook Анатолия Штефана
В комментариях под постом украинцы также выразили свое недовольство тем, что захватчики используют детей в своей милитаристской пропаганде.
"При всех оккупантов детство проходит в землянках", "Это печалька, конечно", "Новое караоке?", "Деды не допели", "Ад какой-то", "Впечатление, что для них всех Вторая мировая еще не закончилась. Вперед в прошлое", – пишут патриотически настроенные граждане.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из детских лагерей в оккупированном Россией Крыму, в курортном городе Евпатория, подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ. В частности, школьники с нашитыми российскими триколорами убирали территорию заведения для отдыха и пололи траву.