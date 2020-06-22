В Крыму детей нарядили в военную форму и согнали в блиндаж в честь 22 июня. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму устроили очередную пропагандистскую акцию с привлечением детей в честь 79-й годовщины со дня начала немецко-советской войны.

В частности, школьников согнали на тематический концерт в импровизированном "блиндаже" с соответствующим антуражем и одели в военную форму современных российских оккупантов и военизированной детской организации "Юнармия". Соответствующие фотографии обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Оккупированный Севастополь. Дети "наслаждаются" итогами похода на "референдум" своих родителей", – возмутился защитник.

Пропагандистская акция с детьми в Крыму к 22 июня Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом украинцы также выразили свое недовольство тем, что захватчики используют детей в своей милитаристской пропаганде.

"При всех оккупантов детство проходит в землянках", "Это печалька, конечно", "Новое караоке?", "Деды не допели", "Ад какой-то", "Впечатление, что для них всех Вторая мировая еще не закончилась. Вперед в прошлое", – пишут патриотически настроенные граждане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из детских лагерей в оккупированном Россией Крыму, в курортном городе Евпатория, подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ. В частности, школьники с нашитыми российскими триколорами убирали территорию заведения для отдыха и пололи траву.