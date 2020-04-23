В оккупированных Россией Крыму и Севастополе сложилась очень сложная ситуация с распространением коронавируса, который туда "завозят" люди именно с территории РФ.

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При этом там не хватает медикаментов, средств защиты и тестов, а также закрываются некоторые больницы из-за подозрения, что они стали рассадниками вируса. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Полуостров отрезан от цивилизованного мира. Из-за оккупации РФ он не может получать поставки тестов или лекарственных средств из-за рубежа, так как, безусловно, ни одна зарубежная страна на это не пойдет", – отметил он.

Кориневич сообщил, что на полуострове уже введен режим самоизоляции, за нарушение которого грозят большие штрафы. Так, несколько дней назад был закрыт на въезд и выезд Севастополь, а полиция и росгвардия контролируют происходящее на улицах.

"К этому привлечены так называемые "казаки" и их "общества". Крым и до этого был серой закрытой зоной. Но в ситуации пандемии коронавируса он оказался в еще более затруднительном положении. Мы очень переживаем за наших граждан, которые там находятся", – добавил постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Он подчеркнул, что оккупационная власть дает какие-то данные о количестве зараженных COVID-19. Их обнародуют в интернете, но верифицировать их никак нельзя. Ведь в целом РФ умалчивает о реальном положении вещей на полуострове.

"Мы понимаем, что эти данные могут не соответствовать действительности, так как за них не отвечает ни одна международная организация , ни один наблюдатель не может их подтвердить. Есть украинские общественные правозащитные организации, которые делают очень важную работу, проводят мониторинг ситуации в Крыму именно во время пандемии. И у них такая же точка зрения: происходит замалчивание, и реальная картина российской оккупационной властью не показывается", – рассказывает Кориневич.

Он отметил, что по тем данным, которые подают оккупанты Крыма, факты заражения вызваны тем, что люди привезли эту инфекцию с собой с территории России. Хотя часто, особенно в начале, там утверждали, якобы вирус попал на полуостров откуда-то из Запада – вместе с гражданами с украинскими биометрическими паспортами.

"Оккупационные власти искривляли факты и использовали их, чтобы показать, что коронавирус попал в Крым с Запада через админграницу с Херсонской областью. Но мы понимаем, что это просто неправда и дезинформация. Ну и, конечно, большая проблема, что РФ перекрыла свои так называемые пункты пропуска на территории временно оккупированного Крыма. То есть до начала мая почти никто не может покинуть территорию временно оккупированного Крыма", – подытожил Кориневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СНБО, количество случаев заражения коронавирусом на временно оккупированных территориях достигло 123. Речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыме.

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