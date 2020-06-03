В Крыму арестовали украинского воина, похищенного ФСБ
Киевский районный суд во временно оккупированном Симферополе 3 июня отправил под арест на месяц воина ВСУ Евгения Добринского, которого 30 мая похитила ФСБ.
Как сообщает Интерфакс, судья Валентина Камынина объявила, что украинец пробудет под стражей до 1 июля. О таком сроке суд попросил дознаватель, поскольку после задержания российскими пограничниками воин якобы пытался сбежать.
Кроме того, у мужчины нет места жительства в оккупированном Крыму и он, опасаются российские захватчики, может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство, однако адвокаты защитника Украины и он сам возражали против него.
"У меня не было намерений идти в Крым, не было цели пересечь границу. Я прошелся по дамбе, хотел посмотреть рыбу", – приводит российское СМИ якобы слова украинского военнослужащего в суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в районе полуострова Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.
Им оказался старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
Сослуживцы украинского воина уверены, что он не мог сам перейти на сторону противника.
Добринский после своего исчезновения утром 30 мая выходил на связь и рассказал побратиму, что его вывезли в оккупированный Крым.
2 июня российские пограничники обвинили похищенного воина ВСУ в незаконном пересечении границы.
В тот же день ФСБ РФ обнародовала видео похищения на границе с оккупированным Крымом и допроса украинского военнослужащего.
Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российскими спецслужбами на границе с оккупированным Крымом.