В Крыму арестовали украинского воина, похищенного ФСБ

Виктория Довгань Расследования 14:46, 3.06.2020 Обновлено: 15:45, 3.06.2020

Киевский районный суд во временно оккупированном Симферополе 3 июня отправил под арест на месяц воина ВСУ Евгения Добринского, которого 30 мая похитила ФСБ.

Как сообщает Интерфакс, судья Валентина Камынина объявила, что украинец пробудет под стражей до 1 июля. О таком сроке суд попросил дознаватель, поскольку после задержания российскими пограничниками воин якобы пытался сбежать.

Евгений Добринский
ТАСС

Кроме того, у мужчины нет места жительства в оккупированном Крыму и он, опасаются российские захватчики, может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство, однако адвокаты защитника Украины и он сам возражали против него.

"У меня не было намерений идти в Крым, не было цели пересечь границу. Я прошелся по дамбе, хотел посмотреть рыбу", – приводит российское СМИ якобы слова украинского военнослужащего в суде.

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