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3 июня • обновлено в 15:06
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В Крыму арестовали украинского воина, похищенного ФСБ

  • 30 мая ФСБ похитила воина 95 бригады ВСУ Евгения Добринского возле админграницы с оккупированным Крымом

  • Оккупанты опубликовали видео инцидента и заявили, что мужчина якобы сам перешел на их сторону в нетрезвом состоянии

  • Сослуживцы и командиры Добринского отрицают эту информацию и говорят о сфабрикованном ролике

  • Добринский является уроженцем Ривненской области, у него есть жена и ребенок

  • Оккупанты взяли его под стражу до 1 июля за якобы незаконное пересечение границы

1.6т
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Киевский районный суд во временно оккупированном Симферополе 3 июня отправил под арест на месяц воина ВСУ Евгения Добринского, которого 30 мая похитила ФСБ.

Как сообщает Интерфакс, судья Валентина Камынина объявила, что украинец пробудет под стражей до 1 июля. О таком сроке суд попросил дознаватель, поскольку после задержания российскими пограничниками воин якобы пытался сбежать.

Евгений Добринский

Евгений Добринский

ТАСС

Кроме того, у мужчины нет места жительства в оккупированном Крыму и он, опасаются российские захватчики, может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры поддержала ходатайство, однако адвокаты защитника Украины и он сам возражали против него.

"У меня не было намерений идти в Крым, не было цели пересечь границу. Я прошелся по дамбе, хотел посмотреть рыбу", – приводит российское СМИ якобы слова украинского военнослужащего в суде.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Теги
ФСБ Вооруженные силы Украины
Расследования

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