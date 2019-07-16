Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Крыму отравились более 30 детей: первые подробности ЧП

1.1т Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму во вторник, 16 июля, из-за отравления были госпитализированы более 30 детей.

Инцидент произошел в санатории "Лучистое" около Евпатории, пишет ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию города.

"34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации", – цитируют журналисты собеседника. Он уточнил, что причина отравления пока неизвестна.

Новости
На Одесщине в детском лагере тяжело отравились 60 человек: медики обнародовали шокирующий диагноз

В свою очередь начальник лагеря Ренат Каюмов уточнил, что всего за помощью к медикам обратились около 40 несовершеннолетних. У всех регистрируется рвота и диарея. "Ранее претензий не было", – уточнил Каюмов.

По его словам, на месте работают специалисты Роспотребнадзора и городской администрации . "Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем", – сказал начальник лагеря.

Отмечается, что лагерь продолжает работу в штатном режиме. Всего в санатории "Лучистое" отдыхают около 700 детей.

Иллюстрация

Иллюстрация

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма дети отравились в лагере дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel