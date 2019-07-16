В Крыму отравились более 30 детей: первые подробности ЧП

В аннексированном Крыму во вторник, 16 июля, из-за отравления были госпитализированы более 30 детей.

Инцидент произошел в санатории "Лучистое" около Евпатории, пишет ТАСС со ссылкой на оккупационную администрацию города.

"34 ребенка госпитализированы, трое в реанимации", – цитируют журналисты собеседника. Он уточнил, что причина отравления пока неизвестна.

В свою очередь начальник лагеря Ренат Каюмов уточнил, что всего за помощью к медикам обратились около 40 несовершеннолетних. У всех регистрируется рвота и диарея. "Ранее претензий не было", – уточнил Каюмов.

По его словам, на месте работают специалисты Роспотребнадзора и городской администрации . "Мы сами понять не можем, что стало причиной, выясняем", – сказал начальник лагеря.

Отмечается, что лагерь продолжает работу в штатном режиме. Всего в санатории "Лучистое" отдыхают около 700 детей.

Иллюстрация Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Репужинцах Заставнивского района Черновицкой области 30 детей отравились в летнем лагере.

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