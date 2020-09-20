Крымчане не нужны России, – у Зеленского пояснили, зачем РФ стягивает войска

Россия активно стягивает войска в аннексированный украинский Крым, используя полуостров как военный плацдарм и организовывая там учения.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич. Он отметил, что в Крым перебрасывается большое количество нового вооружения.

"Во-первых, это делается перманентно, потому что крымчане не нужны России. Крым нужен только как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. Именно поэтому туда было перемещено чрезвычайно большое количество новейшего вооружения в места, где может храниться ядерное оружие", – сказал он.

По словам Кориневича, еще одной причиной стягивания войск на полуостров являются запланированные военные учения.

"Мы еще имеем случай учений "Кавказ-2020", соответственно, в Крым тоже стягиваются российские военные абсолютно из разных регионов России. То есть это еще и угроза COVID-19", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Пентагон считает Москву виновной в пересмотре международных границ и неуважении к международному праву. Прежде всего это проявляется во вторжении в Грузию в 2008 году, оккупации Крыма в 2014 году и устойчивой агрессии в Украине.