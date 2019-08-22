В Кропивницком расстреляли адвоката: объявлен план "Сирена"

В Кропивницком 22 августа возле СИЗО застрелили адвоката, также пострадал еще один человек.

Огонь велся из автомобиля при помощи автомата, сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов. По их информации, имя погибшего – Александр Иванов. Он скончался до прибытия скорой.

"Убийство произошло на ул. Куропятникова возле СИЗО №6", – уточнили в НАА.

Во момент стрельбы погибший находился в кафе, пишет местное СМИ Mandarin News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается также, что до прихода в адвокатуру Иванов работал в правоохранительных органах.

Правоохранители города для поимки преступника объявили оперативный план "Сирена".

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