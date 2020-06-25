В Кропивницком столкнулись легковушка и автоцистерна: 4 жертвы

Вечером в среду, 24 июня, на выезде из Кропивницкого в сторону Знаменки произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на ГУ ГосЧС в Кировоградской области. Уточняется, что авария с автомобилем Honda случилась около 21:00.

"Легковушка столкнулась с автоцистерной DAF. В легковом авто находились четверо пассажиров. Все погибли", – сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, жертвами ДТП стали трое мужчин и одна женщина. Тела из авто пришлось доставать спасателям.

На месте происшествия работают следователи, детали случившегося выясняются.

ДТП в Кропивницком. Источник: УНН

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