В Кропивницком прогремел взрыв у отделения банка

В ночь на 5 июня в Кропивницком прогремел взрыв у входа в отделение банка "Південний" в микрорайоне Школьный.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Кировоградской области, неизвестное устройство взорвалось около 00:20. В результате был поврежден стеклопакет на входе в банковское отделение и банкомат. Также немного повреждены машины, которые были припаркованы рядом.

"Данное банковское учреждение обеспечено технической и физической охраной, никто из людей не пострадал. Событие квалифицировано как хулиганство и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - сказано в сообщении.

Местное издание "Гречка" сообщило, что по словам очевидцев, взрыв был слышен также на близлежащих улицах. Рядом с банком были припаркованы внедорожнык черного цвета и "Ланос". У обоих автомобилях повреждены окна. Взрыв также оставил довольно большую воронку.

Напомним, начиная с 2016 года это уже не первая атака на банк "Південний".

Так, 26 апреля 2016 года по зданию банка в Одессе выстрелили из гранатомета "Муха"; 30 июля 2016 года произошел взрыв возле отделения банка "Південный" в Запорожье, 12 сентября 2016 года - в Херсоне, 11 мая 2017 года пытались подорвать отделение в Николаеве.