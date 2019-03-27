Город в огне: в Кропивницком прогремели страшные взрывы. Фото и видео

Вечером в среду, 27 марта, в Кропивницком прогремели несколько мощных взрывов.

По предварительной информации, ЧП произошло на газовой подстанции по улице Киевской. Об этом написали в Facebook жители города.

Пострадали трое людей. Они были госпитализированы. На момент приезда спасателей на месте пожара продолжали гореть 5 легковых и 10 грузовых автомобилей.

По данным местного портала "Гречка", в результате ЧП микрорайон Ковалевка остался без электроэнергии. В соседних домах взрывной волной выбило окна.

Facebook Oleksandr Sosonsky

Facebook Oleksandr Sosonsky

Скриншот из видео

Жители также отметили, что взрывы продолжились и дальше. Сообщается, что на упомянутой газовой заправке, вероятнее всего, взорвалась одна цистерна с газом.

По информации Преступности.НЕТ, возле заправки стояли грузовики дальнобойщиков.Отмечается, что на место взрыва выехали спасатели и как минимум пять бригад "скорой помощи".

"В 20:00 в службу спасения Кировоградской области поступило сообщение о пожаре четырех грузовых авто и около 10 легковых автомобилей. На место происшествия были отправлены наши подразделения. Сейчас здесь работают 10 единиц техники и около 40 человек личного состава. Площадь возгорания составляет около 200 кв. м", – рассказала в эфире Прямого представитель ГосЧС Кировоградской области Оксана Мачак.

Отмечается, что огонь охватил также крышу двухэтажного здания, которое находится рядом с заправкой.

Очевидцы сообщают об осложнениях мобильной связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганске в ночь с 18 на 19 марта прогремел взрыв. ЧП случилось в спальном районе на улице Клубной.

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