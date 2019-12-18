В Кропивницком пошли на радикальные меры из-за бунта заключенных в СИЗО

В Кропивницкому следственном изоляторе, где 16 декабря узники устроили бунт, ввели особый режим.

Об этом одновременно сообщили на странице в Facebook Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, а также на сайте прокуратуры Кировоградской области.

По версии следствия, инцидент произошел после того, как один из "смотрящих" за СИЗО напал на штатного психолога учреждения – угрожал ей и семье физической расправой и нанес телесные повреждения.

В Кропивницком СИЗО ввели особый режим

"Также он отказался следовать в изолятор временного содержания областного управления Нацполиции, участвовать в следственных действиях и давать письменные объяснения по этому инциденту, подстрекая других заключенных под стражей на злостное неповиновение и массовые беспорядки", – говорится в сообщении прокуратуры.

Кропивницкий СИЗО после "бунта" перевели на особый режим Василий Коробко/Укринформ

В результате бунта были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и повреждены камеры видеонаблюдения.

В связи с этими "чрезвычайными событиями", отметили в Южном межрегиональном управлении по ПВКПП МЮ, и было принято решение о введении особого режима в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор".

Кропивницкий СИЗО после "бунта" перевели на особый режим Василий Коробко/Укринформ

Отмечается, что особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществления других режимных мероприятий.

При этом в прокуратуре Кировоградской области добавили, что уже зарегистрировали уголовное производство по факту насилия в отношении работника изолятора. Там также отметили, что в настоящее время ситуация в СИЗО полностью контролируется.

Кропивницкий СИЗО после "бунта" перевели на особый режим Василий Коробко/Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены сократить количество тюрем и следственных изоляторов временного содержания, но при эотм создать и новые, которые будут напоминать мини-отели, правда, с усиленной охраной.

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